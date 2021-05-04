Nisan ayı KÇÖ yattı mı? Kısa çalışma ödeneği nisan ayı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeme tarihi…

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz” dedi. Nisan ayı kısa çalışma ödeme tarihi ve hesaplara yatacak miktar detayları…

Kısa Çalışma Ödeneği Nisan ayı ödeme tarihleri merak ediliyordu. Kısa çalışma ödeneği nisan ayı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, sorusuna yanıt aranıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği 2.146,50 TL olurken en yüksek Kısa Çalışma Ödeneği ise 5.366 TL oldu.