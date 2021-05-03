Nisan ayı enflasyonu kaç oldu? Nisan ayı enflasyon oranı 2021

Nisan ayı enflasyonu kaç çıktı? Nisan ayı enflasyon oranı 2021 açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 1,68 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

Enflasyon nisan ayında yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 17,14 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,14, aylık %1,68 arttı. Enflasyon Mart'ta yüzde 16,19 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), NİSAN 2021

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüfe göstergesi (b) yıllık %18,11, aylık %1,65 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.