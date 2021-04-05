Nisan 2021 kira artış oranı! 2021 Nisan ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası belli oldu! İşte Nisan kira artış oranı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, Nisan kira artış oranı belli oldu. Enflasyon TÜFE'de yüzde 1,08 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 16,19 oldu. Nisan ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu?

Enflasyon rakamları açıkladı. TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 1,08 artarken, yıllık enflasyon yüzde 16,19'a çıktı. Buna göre, enflasyon mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış kaydetti. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08 artan enflasyon, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,18 artış olarak gerçekleşti. Nisan ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? TEFE TÜFE'ye göre Nisan 2021 kira artış oranı…

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 13,18

Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 131, 80 TL

Nisan 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.131, 90TL