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Nisa ve Barış aynı eve mi taşındı?

Nisa ve Barış aynı eve mi taşındı? Adları aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, önceki akşam Florya'daki bir restoranın açılışına katıldı.
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