Nisa Bölükbaşı tasarladığı kostümü giydi!

23 Şubat'ta Uludağ Kayak Merkezi’nde gerçekleşen Red Bull Kar Havuzu 2021'de, kayak ve snowboard performansı kadar kostüm seçimleri de dikkat çekti.
İlk kez seyirci katılımına kapalı gerçekleşen etkinlikte; özgün kostümler, yaratıcı ve cesur atlayışlar da jüri tarafından oylandı. -10 derece sıcaklıktaki çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı.
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' ile tanınan Nisa Bölükbaşı ‘unicorn’ kostümüyle, oyuncu sevgilisi Barış Murat Yağcı ise ‘zürafa’ kostümüyle performans sergiledi.