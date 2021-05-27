Nisa Bölükbaşı'ndan Barış'a: Küçük insanlar...

Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sürpriz bir kararla ayrıldı. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını ilk kez itiraf etti. 'Nisa'ya açık kapım yok' diyen Yağcı'ya eski sevgilisinden cevap gecikmedi.

Nisa'dan jet yanıt

Eski sevgilisinin bu sözleri karşısında sessizliğini bozan Nisa Bölükbaşı, “Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur” sözleriyle cevap verdi.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.