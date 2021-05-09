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Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!
Survivor yarışmasından sonra büyük bir hayran kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı, uzunca bir süredir aşk yaşıyordu. Aralarının açık olduğu ileri sürülen ikiliden ayrılık haberi geldi.
Survivor 2020'de ünlenen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkı kısa sürdü. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten saklamış fakat ortaya çıkan fotoğraflar ve video çifti ele vermişti.