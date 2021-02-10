Niran Ünsal vefasını gösterdi!

DÜET YAPTILAR

Ferit Türkkan’ın müziğe karşı duyduğu heyecanından etkilenen Niran Ünsal, genç şarkıcıya üç şarkılık single hazırladı. Annesine olan vefasını yerine getiren Ünsal, 'Sebep Sensin' isimli şarkıda ise Türkkan ile düet yaptı. Sözü ve müziği Türkkan’a ait duygusal parçanın, düzenlemesini Serkan Balkan yaptı.

Ayrılıkla biten büyük bir aşkın hikayesini anlatan klibin romantik sahneleri Şile Saklıgöl’de çekildi. Klibin yönetmen koltuğunda Mehmet Aras Koloğlu bulunuyor.

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Öte yandan Niran Ünsal, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı. Şarkıcı, annesi ve anneannesiyle yer aldığı kareye, "Yıl mı? 1991. Annem Anneannem ve ben Dua ve rahmetle" mesajını yazmıştı.