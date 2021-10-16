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Nilperi Şahinkaya o soruya böyle cevap verdi: ‘Patron kızar’

Hande Soral ve Bensu Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral, önceki akşam bir davet gerçekleştirdi. Davete katılan isimlerden gazetecilerle sohbet eden Nilperi Şahinkaya, 'Erşan Kuneri' hakkındaki sorulara ser verip sır vermedi.

Nilperi Şahinkaya o soruya böyle cevap verdi: ‘Patron kızar’ BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Hande Soral ve Bensu Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral, önceki akşam Cihangir'de Oğulcan Engin'in sahibi olduğu Emily's'de bir davet gerçekleştirdi.
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