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Nilperi Şahinkaya'dan samimi itiraf! 'Pandemi süresince...'

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:30 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 9:30

Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Arnavutköy’deydi.


Bir mekanda sevgilisiyle baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Sevgilisi Emre Yusufi ile pandemi süresince evde güzel vakit geçirdiğini belirten oyuncu, muhabirlerin, “Pandemi döneminde çiftler tartışmalar yaşadı. Siz de yaşadınız mı?” sorusunu “Bekliyordum ben öyle şeyler ama hiç olmadı. Çok güzel gitti hatta birbirimize daha çok bağlandık” diye yanıtladı.

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Nilperi Şahinkaya Nilperi Şahinkaya sevgili Emre Yusufi
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