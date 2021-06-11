Nilperi'nin paylaşımına sevgilisinden yorum

Şimdilerde Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol almaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de adından söz ettiriyor.
'KUSURA BAKMAYIN BUGÜN BENİM GÜNÜM'
Güzel oyuncu, son olarak başrolünde oynadığı 'Aynen Aynen' dizisinin ekibi ve başrolü paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu ve Kerem Bürsin ile yanak yanağa verdiği pozu yayınladı.
Paylaşımına 'Kusura bakma Türkiye bugün benim günüm' notunu düşen 33 yaşındaki Şahinkaya'nın sevgilisinden gelen yorum sosyal medyada gündem oldu.
SEVGİLİSİNDEN OLAY YORUM
Sevgilisi Nilperi Şahinkaya'yı rol arkadaşlarının öptüğü kareye yorum yapan Emre Yusufi, "Öpecek yanak bırakmamışlar" yorumu herkesi güldürdü.
"DETAY SORMAYIN"
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenen Nilperi Şahinkaya, yeni projesi ‘Erşan Kuneri’ hakkında konuşmuş ve "Şu an prova çekimlerindeyiz. Bana detay sormayın aman yoksa patron kızar" demişti.
TAKINTISINI İLK KEZ AÇIKLADI
Öte yandan birkaç hafta önce de YouTube'ta yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan güzel oyuncu, dikkat çeken takıntısını ilk defa paylaşmıştı.
Ani gelişen durumlar karşısında kendisini rahat hissetmediğini belirten Şahinkaya, "Benim için her şey planlı ve programlı olmak zorunda. Hayatı akışına bırakamıyorum. O kadar ki; mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım aradı ve 'Senin evin oradayım, hadi bir kahve içelim' dedi. Benim için çok ani olduğu için buluşamam onunla..." diye konuşmuştu.
"EN AZINDAN DÖRT SAAT ÖNCESİNDEN BİLMELİYİM"
Başarılı oyuncu, "Programlar bir üç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz benim için. En azından dört saat önceden bilmeliyim ki kendimi mental olarak hazırlayabileyim" sözleriyle, stüdyoda bulunanları kahkahalara boğmuştu.