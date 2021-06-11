Nilperi'nin paylaşımına sevgilisinden yorum

TAKINTISINI İLK KEZ AÇIKLADI

Ani gelişen durumlar karşısında kendisini rahat hissetmediğini belirten Şahinkaya, "Benim için her şey planlı ve programlı olmak zorunda. Hayatı akışına bırakamıyorum. O kadar ki; mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım aradı ve 'Senin evin oradayım, hadi bir kahve içelim' dedi. Benim için çok ani olduğu için buluşamam onunla..." diye konuşmuştu.