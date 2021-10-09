Gazetevatan.com » Magazin » Nilay Deniz en büyük tutkusunu açıkladı! 'Bir buçuk ayda...'
Nilay Deniz en büyük tutkusunu açıkladı! 'Bir buçuk ayda...'
Son olarak Görkem Sevindik ile başrolleri paylaştığı 'Kahraman Babam' adlı dizide rol alan güzel oyuncu Nilay Deniz, açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Nilay Deniz, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Her zaman doğallıktan yana olduğunu "Ben ünlü değilim galiba" sözleriyle dile getiren güzel oyuncu, "O ünlü olma haline hiç bir şeyim uymuyor. Ünlüler şöyle böyle yapar derler ya ben öyle yapmam. Belirlenen o şeye uymuyorum. Ben hep doğalım, makyaj hiç yapmam, dizide de çok yapmam" ifadesini kullandı.