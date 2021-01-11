Son olarak ‘Çatı Katı Aşk’ dizisinde rol alan oyuncu Nilay Deniz’e, bir ayda yedi teklif geldiği ortaya çıktı.

Bir süredir ekranlarda yer almayan Nilay Deniz’e, bir ayda yedi teklif geldi. Bir sinema ve iki dizi projesini kabul etmeyen oyuncunun, diğer işleri değerlendiği öğrenildi.

27 yaşındaki Deniz, son günlerde ise gelen dört senaryoyu okumaya başladı.

ÜÇ YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Nilay Deniz ve görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, üç yıl önce İzmir 'de gerçekleşen kır düğünü ile hayatlarını birleştirmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çiftten Deniz, evini ayırmış hatta eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silmişti.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna, “Evlilik harika bir şey. Sorumluluk arttıkça bendeki sevgi de artıyor” yanıtını vermişti.

BOŞANMA SONRASI MAVİ TUR

Üç yıllık evliliği biten Nilay Deniz, geçtiğimiz hafta sonu kafa dinlemek için arkadaşlarıyla tekne turuna çıkmıştı. Deniz, Bodrum ve Marmaris ’ten sonra dün İstanbul ’a gitmişti.

Sercan Kısmet/Milliyet