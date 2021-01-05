Nilay Deniz boşandıktan sonra hemen bunu yaptı

Nilay Deniz ve görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, üç yıl önce İzmir 'de gerçekleşen kır düğünü ile hayatlarını birleştirmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çiftten Deniz, evini ayırmış hatta eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silmişti.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna, “Evlilik harika bir şey. Sorumluluk arttıkça bendeki sevgi de artıyor” yanıtını vermişti.