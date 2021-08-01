Nil Burak hastaneye kaldırıldı!

Besteci ve yorumcu Nil Burak, konser için bulunduğu Kıbrıs'ta aniden rahatsızlandı. Onur Akay, Kıbrıslı sanatçının ameliyata alındığını açıkladı.

Kıbrıslı ünlü sanatçı Nil Burak 'ın Kıbrıs 'taki acilen ameliyata alındığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Burak'la ilgili bilgiyi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Ünlü sanatçı için dua isteyen Akay, "Değerli sanatçımız Nil Burak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bağırsak düğümlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı" ifadelerini kullandı.