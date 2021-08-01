Nil Burak hastaneye kaldırıldı!

Kıbrıslı ünlü sanatçı Nil Burak'ın Kıbrıs'taki acilen ameliyata alındığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Burak'la ilgili bilgiyi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.
Ünlü sanatçı için dua isteyen Akay, "Değerli sanatçımız Nil Burak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bağırsak düğümlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı" ifadelerini kullandı.
NİL BURAK KİMDİR?
Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefke’de üç kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Asıl adı Pembe Nihal Munsif’dir. Babası narenciyeci ve sinemacılık yapıyordu. Nil Burak, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği’nin korosunda şarkı söylemeye başladı. Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. 1963 yılında Rumların saldırılarından kaçarak Lefke’den Lefkoşa’da bir ailenin yanına sığındılar. Daha sonra İngilizcesini ilerletmek için İngiltere’ye halasının yanına gönderildi. Londra’da iken amatör olarak Londra Gallipoli Restaurant’ta sahneye çıktı.
1969 yılında Ankara’da İngiliz sefaretinde sekreter olarak çalıştı. Bu arada görücü usulü bir evlilik yaptı,1971’de boşandı.