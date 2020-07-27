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Nikotinin bağışıklık sistemini "saldırganlaştırdığı" kanıtlandı

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 12:22

İzmir'deki üniversitelerde görevli bir grup bilim insanı, nikotin kullanımının bağışıklık sisteminin "kafasını karıştırdığını" ve "saldırganlaştırdığını" kanıtladı.


Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın başkanlığındaki ekip, nikotinin  sindirim kanalına özellikle de mideye etkilerini "mekanizma" açısından inceledi.
 
Deney hayvanlarıyla yapılan araştırmada bağışıklık sistemini oluşturan  antienflamatuvar (iltihapla savaşan) ve proenflamatuvar (iltihap yapıcı) dengesi  araştırıldı.
 
Çalışma sonucunda nikotine maruz kalan deney hayvanlarında mide ve  diğer sindirim organlarında bağışıklık sisteminin "kafasının karıştığı", nikotin  verilen sıçanların kanser, diyabet, kalp, tansiyon gibi birçok kronik  hastalıklara açık hale geldiği ortaya çıktı.
 
Nikotin kullanımıyla proenflamatuvarın baskın hale geldiğini tespit  eden araştırmacılar, sürekli savaş halinde olan bağışıklık sisteminin  agresifleştiğini ve kendi vücut hücrelerine saldırabildiğini belirledi.
 
Türk bilim insanlarının, nikotin ile mide ve diğer sindirim organları  arasındaki mekanizmaya yönelik incelemesi, tıp literatürünün saygın dergilerinden  Toxin Reviews'te yayınlanarak dünyaya duyuruldu.
 
"Nikotinin olumsuz etkilerini biliyorduk ama mekanizmasını  bilmiyorduk"
Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, AA muhabirine nikotinin insan  sağlığına zararlarını ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığını, ancak  özellikle sindirim sürecindeki işleyiş sürecine ilişkin çalışma sayısının yok  denecek kadar az olduğunu söyledi.
 
"Nikotinin olumsuz etkilerini biliyorduk ama mekanizmasını  bilmiyorduk" diye konuşan Harzadın, çalışmasını şöyle özetledi:
"Nikotinin sindirim kanalına özellikle mideye etkileriyle ilgili  kronik bir çalışmada 2 ay boyunca deney hayvanlarımıza nikotin verdik. Bu sürecin  sonunda midedeki bağışıklık durumuna baktık. Bununla ilgili biyokimyasal  yöntemler araştırdık ve histopatolojik incelemesini yaptık. Bağışıklık  sistemimizin dengesi vücudumuzun sağlığı için çok önemli. Dışarıdan gelecek  mikroplarla savaş, günlük işler ve hücre yenilenmesinin sürmesi gerekiyor. Eğer  bağışıklık sisteminin kafası karışırsa bu işler doğru dürüst yapılamaz. Vücudumuz  dışarıdan gelecek birtakım etkilere karşı savunmasız hale gelir."
 
Harzadın, bağışıklık sisteminin yüzde 70'i yani temelinin sindirim  kanalındaki hücreler tarafından sağlandığına işaret ederek, "Eğer biz sindirim  kanalımızın sağlığını temin edersek sorun olmuyor ama denge bozulursa  hastalıkların da ortaya çıkması kaçınılmaz hale geliyor." dedi.
 
Bağışıklık sistemi vücudun savunma askerleri
Harzadın, bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların kanser, şeker  hastalığı, yüksek tansiyon, kalp, beyin hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın  temelinde "enflamasyon"un (yangı) yattığını ortaya çıkardığını, enflamasyonun da  "bağışıklık sisteminin kafasının karışması" sonucu meydana geldiğini anlattı.
 
Bağışıklık sistemini vücudun "savunma askerleri" olarak tanımlayan  Harzadın, şöyle konuştu:
"Bağışıklık sistemimizin bir dengesi var. Saldıran ve saldırıya karşı  çıkan grup olarak anlatabiliriz. Proenflamatuvar saldıranlar, antienflamatuvarlar  da bu saldırıya karşı çıkanlar. Antienflamatuvarlar bize saldıranlara karşı  çıkmanın yanı sıra kendi vücudumuzun kendine yaptığı saldırıyı da kapsıyor. Yani  denge çok önemli. Bu denge saldırı yönünde bozulursa vücudumuz sürekli savunma,  savaş halinde olur. Kafası karışmış sinirli bir bağışıklık sistemi her şeye  saldırır. Kendi vücut hücrelerini tanımayıp kendi hücrelerine de saldırabilir.  Nikotin de bu dengeyi daha çok saldırılar yönünde bozuyor. Daha sinirli,  saldırgan bir bağışıklık sistemi ortaya çıkıyor."
 
Sindirim sistemi araştırmaları için yol gösterici
Harzadın, çalışmalarının saygın bir uluslararası dergide  yayımlanmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışma bilim insanları  için yol gösterici olabilir. Özellikle sindirim kanalı ile ilgili çalışanlara  faydalı olabilir. Bence asıl etkisi de hala sigara içenler üzerinde olacaktır.  Zararlı etkilerine rağmen hala sigara içenlere doğru bu mesajı ulaştırmak  isteriz; bağışıklık sistemimizin dengesini korumak için nikotinden, sigaradan  uzak durmamız gerekiyor." dedi.
 
Tıp camiasına açıklanan makalede Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ile  DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Mehmet Ateş, Dr. Öğretim  Görevlisi Servet Kızıldağ, DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim  Üyesi Ferda Hoşgörler, Güven Güvendi, Talha Başar Koç, Sevim Kandiş ve Bozyaka  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünden Doç. Dr. Asuman Argon'un imzası  var.
 

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