Nikki Wild kimdir? Nikki Wild kaç yaşında ve nereli? İşte Nikki Wild'ın biyografisi...

Rock ‘n’ Roll, Glam Rock ve 80’s Rock konusunda sahip olduğu geniş müzik bilgisi ve yaptığı radyo programlarıyla tanınan Nikki Wild jüri üyeliği yaptığı yarışma programıyla gündeme geliyor. Peki, Nikki Wild kimdir? Nikki Wild kaç yaşında ve nereli? İşte Nikki Wild hakkında merak edilenler...
NIKKI WILD KİMDİR?
Levent Koçkar Punk Levent veya Nikki Wild adıyla tanınıyor. İstanbul Beyoğlu’nun tanınan simalarından Nikki Wild Rock ‘n’ Roll, Glam Rock ve 80’s Rock konusunda sahip olduğu geniş müzik bilgisi ve radyo programlarıyla tanınıyor.
Nikki ismi Mötley Crüe'nun basçısı Nikki Sixx'ten geliyor. Nikki Wild yani Levent Koçkar 1970 yılında İsviçre’de doğdu. Müzik Nikki’nin hayatına çok küçük yaşlarda girdi. Yedi yaşında Elvis Presley dinlemeye başladı. Beatles, Led Zeppelin derken punk, rock, heavy metal'le devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra Turizm ve otelcilik lisesini bitirdi. Yer yokluğundan, düğün salonlarında ya da Beyoğlu'ndaki sinemalarda düzenlenen heavy metal konserlerine gitmeye başladı.
CANKURTARANLIK VE GARSONLUK YAPTI
1988 yazında Yeşilköy'de bir otelde cankurtaranlık yaptı. 19 yaşında Bodrum'da plaj işletti. Pek çok barda barmenlik, DJ'lik yaptı. Bir gün süren bir garsonluk macerası da oldu. Kliplerde oynadı. Siyaset Meydanı, Dr. Stress, A Takımı gibi tartışma programlarına çıktı. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide satanist bir grubun lideri olarak da rol aldı. Türkiye’ye konser vermeye gelen gruplara asistanlık yaptı. Nikki Wild radyo programları yapmaya devam ediyor. 2019'da Kanal D'de yayınlanan Benimle Söyle jüri üyesi olarak yer aldı.