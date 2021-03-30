Herkes nikah için onu seçiyor! Fiyatları 2.5 liradan başlıyor

Korona süreciyle birlikte nikah şekerinin yerini kolonya aldı. Evlenecek çiftler, nikahlarına gelen davetlilere şeker yerine küçük şişelerde kolonya hediye ediyor. Antalya'da organizasyon işi yapan Özlem Başalak, “Haftada 100-150 nişan veya nikah için kolonya şişesi hazırlıyoruz" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte ertelenen düğünler yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tekrar başladı. Pandemiyle birlikte değişen şeylerden biri de nikah şekerleri oldu. Düğün veya nişanları pandemiye denk gelen çiftler, bu süreçte kullanımı artan kolonyayı artık davetlilerine nikah şekeri yerine hediye etmeye başladı.

Antalya'da nikah şekeri üreten firma sahibi Özlem Başalak, pandemiyle birlikte küçük şişelerde hediyelik kolonyalar hazırlamaya başladı. Başalak'ın ürettiği nikah şekeri gibi süslenmiş kolonya şişeleri, evlenecek çiftlerin ilgisini çekti. Haftada 100-150 çift için üretilen kolonya şişelerinin fiyatları ise boyutlarına göre 2.5 lira ile 8 lira arasında değişiyor.

'HEDİYELİKLERİN YÖNÜ DEĞİŞMEYE BAŞLADI'

Nikah şekeri üreticisi Özlem Başalak, “Pandemiyle birlikte önceki nikah şekerlerine nazaran en çok istenilen şeylerden biri kolonya şişeleri. Hem hijyenik hem gelen misafirlere vermek açısından bu dönemde çok tercih ediliyor. Haftada 100-150 nişan veya nikah için kolonya şişesi hazırlıyoruz. Hediyeliklerin yönü bu şekilde değişmeye başladı. Fiyatları boylarına göre değişiyor. Normal hediyeliklere bakınca aynı fiyatlara denk geliyor. Fiyatlar 2.5 liradan başlayıp, 8 liraya kadar ulaşıyor" dedi.

'OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ'

Pandemi öncesinde de küçük koku şişeleri yaptıklarını söyleyen Özlem Başalak, “Pandemi süreciyle birlikte kolonya şişelemek aklımıza geldi. Bazen müşteriler bilerek ve isteyerek kolonya için geliyor ama bizim yönlendirdiklerimiz de oluyor. Bazı müşterilerimiz 'Bu dönemde en çok hangi hediyelikler gidiyor' diye sorduğunda, kolonyaya yönlendirince çok olumlu tepkiler alıyoruz. Günümüz şartlarına uygun diye de hoşlarına gidiyor" diye konuştu.

'ZORLU GÜNLERİ İFADE EDEN EN İYİ HEDİYE'

Çok anlamlı bir hediye olduğunu söyleyen Emine Akçay Altın, “Arkadaşlarımın nikahına gelmiştim ve iki güzel hediye paylaştılar bizimle. Bu geçirdiğimiz zorlu günlerde bu kadar ince bir düşünce için onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Belki bir kolonya deyip geçebilirsiniz ama son 1 yılımız kolonya ve maskeyle geçti. Bundan 3 yıl önce sorsalardı sadece bayramlarda kullandığımız bir şeydi. Küçük ve geçirdiğimiz bu zorlu günleri en iyi ifade eden hediye oldu" dedi.