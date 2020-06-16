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Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi

AA |  16 Haziran 2020 Salı - 12:16 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 12:16

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmesi, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması, oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi gibi yakın temas gerektiren durumlardan da uzak durulması gerektiği belirtildi.


"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "Nikah ve  düğünlerde alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.
 
Rehberde, Kovid-19'un damlacık ve temas yoluyla bulaşabildiği, nikah  ve düğünlerin kalabalık etkinlikler olması nedeniyle önlen alınmadığı takdirde  Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğu, önlemleri içeren bilgilendirici afiş  ve panoların (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) salon  girişlerine asılması gerektiğinin altı çizildi.
 
Nikah ve düğünlerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca  açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulması gerektiğine değinildi.
 
Salonların işletmecilerinin sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü  oldukları, genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe  planı hazırlanması, tesisin misafir kapasitesinin sosyal mesafe planına göre  belirlenmesi, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesi gerektiği ve  kapasite bilgisinin tesisin girişinde görülebilir bir yere asılması yönünde  uyarılara yer verildi.
 
Rehberde, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile  personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve  uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panoların  düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekilerek, öne çıkan diğer tedbirler şöyle  sıralandı:
- "Nikah ve düğün salonlarının girişlerinde ve içerisinde uygun  yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili  afişler asılmalı.
- Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli, tören ve  kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil  olmak üzere) sürdürülmeli.
- Bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel  görevlendirilmeli ve bu kişi sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli  uyarıları yapmalı.
- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması  doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler  açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmalı ve havalandırma sistemlerinin  kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde  belirtilen kurallara uyulmalı.
 
- Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal  havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmeli.
- Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde  personel ve davetli planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı  buna göre düzenlenmeli.
- Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi  ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38  dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.
- Düğünde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı  tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane,  Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması  Gereken Önlemler" dikkate alınmalı."
- "Düğün davetiyelerine maske yazılması önerildi"
 
Rehberde, düğün davetiyelerine ilişkin öneriler de yer aldı.
 
Kovid-19 nedeniyle bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve  nikah/düğün boyunca maske kullanmaları, salon girişlerinde vücut ısısı ölçümü  yapılacağı ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar için semptom gösterenlerin salona  alınmayacağı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği konularında bilgi  ve uyarı yazıları bulunması gerektiği kaydedildi.
 
Nikah ve düğün salonlarında bulunan büfelerde maske kullanımı, hijyen  ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulması, buralarda tek  kullanımlık bardak, tabak gibi malzemeler kullanılması gerektiği ifade edildi.
 
Vale hizmeti veriliyorsa bu kişilerin maske kullanmaları ve araçlara  maskesiz binmemeleri, eldiven kullanmamaları, her araç teslim alma ve teslim etme  hizmetinden önce ve sonra ellerin alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi  gerektiğine işaret edildi.
 
Nikah ve düğün salonlarında salgın döneminde kapalı alanlarda bulunan  çocuk oyun alanlarının kapalı olması, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarında sık  dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği, Kovid-19  bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktivitelerin  yapılmamasının önemine değinildi.
 
Rehberde yer alan diğer tedbirler başlıkları ise şöyle sıralandı:
- "Nikah salonunun girişinde ve içinde el antiseptiği bulunmalı,  kişiler nikah salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalı.
- Nikaha katılacak kişiler tören boyunca mutlaka maskelerini uygun  şekilde takmalı.
- Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da  kucaklama/sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalı.
- Nikah salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek  şekilde planlama yapılmalı.
- Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalı, fotoğraf çekimleri sosyal  mesafe kuralına uygun gerçekleştirilmeli.
- Nikah şekeri, davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı.  Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/gözlük bulunmalı.
- Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az  14 gün saklanmalı."
- Düğün salonlarında oyun, dans, halay gibi gösteriler yapılmayacak."
 
Rehberde, düğüne katılacak kişilerin nikah töreni boyunca mutlaka  maskelerini uygun şekilde takması, salonun girişinde sosyal mesafenin korunmasına  yönelik yer işaretlemeleri yapılması, davetlilerin kendileri ve çalışanlar  arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre) koruması, düğün salonuna gelen ziyaretçi  ve çalışanların ateşi ölçümlerinin yapılması gerektiği uyarılarına yer verildi.
 
Düğün salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da  kucaklama/sarılma yapılmaması, sosyal mesafenin korunması 4 metrekareye 1 kişi  düşecek şekilde planlanması gerektiği belirtilerek, alınması gereken önlemler  şöyle sıralandı:
"- Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir  toplama kutusuna bırakılmalı.
- Toplu fotoğraf çekimi yapılmamalı, çekimler sosyal mesafe kuralına  uygun gerçekleştirilmeli.
- Düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya  da gösteri yapılmamalı.
- Düğün sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da  kucaklama/sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalı.
- Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı.  Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/gözlük bulunmalı.
- Davetlilerin ve tüm katılımcıların adları ile iletişim bilgileri en  az 14 gün saklanmalı."
 

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