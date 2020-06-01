Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük bir bölümü bugün itibariyle kaldırıldı. Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalarda düğünler iptal edilmiş, nikahlar ise belirli kriterler çerçevesinde yapılmıştı. Yasakların büyük oranda kalkmasıyla birlikte pek çok çift de ertelenen düğünlerini yapabilecekleri günü bekliyor. Peki, Nikah salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? İşte nikah salonları ve düğünler ile ilgili merak edilenler...

Corona sonrası normal hayat başladı. Mart ayından bu yana kapalı olan yerler ile getirilen kısıtlamaların büyük bir bölümü kaldırıldı. Salgın nedeniyle düğünlerini erteleyen pek çok kişi de Nikah salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor. İşte nikah ve düğün salonlarının açılacağı tarih...

Corona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapıları kapalı olan düğün salonu işletmecileri, faaliyete başlayacakları tarihi dört gözle bekliyor.

Salgın tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağının normalleşme takviminde yer almaması evlilik hayali kuran gelin ve damat adaylarını üzdü. Salon işletmecileri de önceden planlanmış düğünleri yapmak yeni düğün taleplerini almak için çalışmalarını da tamamlamıştı. Corona sonrası düğünlerinde özellikle düğün salonlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla pek çok yenilik ile birlikte önlemler de alınmıştı.

Aylar öncesinden rezervasyon sistemiyle çalışan düğün salonları mart ayından itibaren tarihleri belirlenen düğünlerini yaza erteledi. İşletmeciler, yetkililerden yaz mevsimine girilmesi nedeniyle faaliyete geçecekleri günün belirlenmesini talep ediyor. Ancak düğünlerin yapılacağı tarih ile ilgili kesin bir karar bulunmuyor.

Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor.

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona gibi düğün oyunlarına izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.

"AÇIK HAVADA YAPILABİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.

Özlü ayrıca şunları da ifade ediyor; "“Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."