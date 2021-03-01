Nikah salonları açık mı, nikah merasimleri nasıl olacak? Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler için kabineden karar çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 'yerinde karar dönemi'ne geçilirken, gözler bu toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi. Nikah salonları açık mı, nikah merasimleri nasıl olacak?

Corona virüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme 1 Mart itibarıyla başlıyor. "Yerinde karar" döneminde yerel yönetimler, hıfzıssıhha kurullarının 'vaka sayısı' değerlendirmesine göre karar verecek. Kademeli normalleşme ve kısıtlamalar bu akşam toplanan kabine toplantısında görüşüldü. Peki, Nikah salonları açık mı, nikah merasimleri nasıl olacak?

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.