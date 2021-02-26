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Nijerya'yı şok eden olay! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı...

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 12:02 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 12:41

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda, yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı.


AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kimliği henüz  belirlenemeyen silahlı kişiler, sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe  bölgesindeki Devlet Kız Lisesine saldırdı.
 
Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı saldırıda, çok sayıda öğrenci ise  kaçmayı başardı.
 
Olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
 
Nijerya'da silahlı kişiler, 17 Şubat'ta da Niger eyaletindeki Kagara  bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15  sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.
 
Otlak kavgası
Zamfara eyaleti 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile  çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
 
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler,  çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia  ediyor.
 
Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti,  binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
 
Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019 iki  grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden  fazla çete üyesi silah bırakmıştı.
 

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