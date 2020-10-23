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Nijerya’ya destek

23 Ekim 2020 Cuma - 14:10 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 14:10

Beyonce, Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne karşı (SARS) ‘insan haklarını ihlal ettiği’ gerkçesiyle başlatılan gösterilerle ilgili çağrıda bulundu.


Beyonce, Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne karşı (SARS) ‘insan haklarını ihlal ettiği’ gerkçesiyle başlatılan gösterilerle ilgili çağrıda bulundu. İki haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili yıldız, Instagram hesabından şunu yazdı: “Bu durumdan büyük üzüntü duyuyorum. Bir sonu olmalı. Nijeryalı kardeşlerim sizinleyiz ve sizi destekliyoruz.”
 

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