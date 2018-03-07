Nijerya'da "teşhis edilemeyen hastalık" salgını

Edinilen bilgilere göre, Jigawa eyaletinde son 2 haftada ağrılar, bayılma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çok sayıda kişi tedavi edilmeye çalışılıyor. Ulusal basındaki haberlere göre, kuzeydeki Jigawa eyaletine bağlı Majia kentinde, son 2 haftada, 30 kişi baş ve vücut ağrısı, bayılma ve yüksek ateş şikayetinin ardından yaşamını yitirdi.

Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Abba Zakari yaptığı açıklamada, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin hastanelik olduğunu belirtti. Zakari, hastalığa ilişkin testler yapılmaya başlandığını, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini kaydetti.