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Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 14:29 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 14:29

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.


Benue Eyalet Polis Sözcüsü Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin  Apa bölgesine gelen kimliği belirsiz yaklaşık 20 silahlı kişinin etrafa ateş  açtığını belirtti.
 
Anene, polisin olay yerinde 13 kişinin cesedini bulduğunu, çok sayıda  kişinin de yaralandığını kaydetti.
 
Saldırıda evlerin kundaklandığını aktaran Anene, birçok kişinin de  kayıp olduğunu ifade etti.
 
Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde saldırının bölgedeki  liderlik kavgasından kaynakladığı öne sürüldü.
 
Bölgede 1994'te liderin ölümünden sonra zaman zaman taraflar arası  liderlik mücadelesi yaşanıyor.
 

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Nijerya silahlı saldırı Afrika
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