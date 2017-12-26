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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 23:18 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 23:18

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.


Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Kaduna  eyaletine bağlı çiftçilerin yaşadığı köyde gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi  yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
 
Bölge Milletvekili Shehu Nicholas Garba, basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, geçen cuma gününden bu yana Kaduna'nın Nindem ve Ungwan Mailafiya  köylerinde düzenlenen saldırılarda toplam 20 kişinin öldüğünü kaydetti.
 
Garba, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
 
Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli  çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden  Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine  saldırdığını iddia ediyor.
 
Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney  bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun  öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.
 

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