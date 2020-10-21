Nijerya'nın bir kenti olan Lekki'de meydana gelen protestoların ardından sosyal medyada Lekki Massascre ifadesinin ortaya çıkması birçok kişinin Lekki Massacre hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Lekki Massacre ne demek? Nijerya’da neler oluyor?

Lekki Massacre ne demek? Sorusu Lekki Massacre ifadesinin gündem olmasının ardından araştırılırken, Nijerya’da neler oluyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

LEKKİ MASSACRE NE DEMEK?

''Lekki Massacre'' kelime, Lekki Nijerya’nın bir kenti, Massacre’de Katliam demek. Dolayısıyla ‘’Lekki Massacre’’ Lekki Katliamı şeklinde bir anlama sahip.

LEKKİ NEREDE?

Lekki, Afrika ülkesi olan Nijerya'nın Lagos Eyaleti'nde bir şehirdir. Lagos şehrinin güneydoğusunda yer alır ve doğal bir yarımadadır.

LEKKİ'DE NELER OLUYOR?

Lagos'ta polis şiddetini protesto eden gösteriler düzenleniyor. Sokağa çıkma yasağı koyulmasının ardından protesto gösteri arttı. Nijerya'nın en büyük kentinin Lekki semtinde, saatler önce yetkililer tarafından getirilen sınırsız sokağa çıkma yasağına karşı toplanan protestoculara ateş açıldı. Ortaya çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden kişilerin olduğu öne sürülüyor.