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Nijerya'da maske takmayanlar için gözaltı kararı

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 0:23 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 0:23

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı maske kullanmayanlar gözaltına alınıp tutuklanacak.


Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Ekiti Eyaleti Başsavcısı ve Adalet Komiseri Wale Fapounda, maske takmayı reddedenlerin tutuklanacağını açıkladı.
 
Fapounda, "Alınan önlemlere karşı toplumda bir kayıtsızlık gözleniyor. Halka açık yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor." dedi.
 
Kararın bugünden itibaren yürürlüğe konulacağını kaydeden Fapounda, bu karara uymayanlara karşı sert cezalar uygulayacaklarını kaydetti.
 
Fapounda, "Yeni kararların uygulanması için seyyar mahkemeler kurulacak." şeklinde konuştu.
 
36 eyalet ve 1 başkent bulunan Nijerya'nın Ekiti eyaletinde alınan kararın diğer eyaletlere de emsal teşkil etmesi bekleniyor.
 
Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görülürken Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da da Kovid-19 tespit edilmişti.

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