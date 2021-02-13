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Nijerya'da kurtarılan Türk denizcilerle ilgili flaş gelişme

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 19:32

Nijerya'da kurtarılan 15 Türk gemiciden 6'sının önceki saatlerde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirilmesinin ardından 9'unun daha ulaşmasıyla mürettebatın tamamı büyükelçiliğe varmış oldu.


Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, daha önceki saatlerde ulaşan 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.
 
Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık." ifadesini kullandı.
 
Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.
 
Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz." diye konuştu.
 
MÜRETTEBATIN TAMAMI BÜYÜKELÇİLİĞE ULAŞTI
 
Serbest bırakılan Türk gemicilerden 9'unun daha getirilmesiyle 15 kişilik mürettebatın tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaşmış oldu.
 
BÜYÜKELÇİ ULUEREN, CNN TÜRK'E KONUŞTU
 
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren, CNN Türk'e yaptığı açıklamada ''3 haftadır büyük üzüntü içindeydik. Denizcilerin 6'sı Büyükelçilik'te... İlk fırsatta da Türkiye'mize göndermeye çalışacağız. Aileleri ile telefonda görüştüler. Bürokratik bir takım işlemler var, onları mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu olayda bir kişi öldü, bir vefat olduğuna da ben ilk defa şahit oluyorum. Aileleri ile konuşmak neşelendirdi onları. Onlarla birlikte olmaktan mutluyuz'' dedi. 
 
MOZART GEMİSİNE SALDIRI
 
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

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