Nijerya'da köylülere silahlı saldırı: 15 ölü

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Ukuru köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığını bildiren Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.