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Nijerya'da köylülere silahlı saldırı: 15 ölü

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 7:12 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 7:12

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.


Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Ukuru  köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.
 
Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır  yaralandığını bildiren  Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini  aktardı.
 
Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar  düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
 
Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik  yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
 
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler,  çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia  ediyor.
 

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Batı Afrika Nijerya saldırı
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