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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:47 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:47

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 31 bin 323'e yükseldi.


Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye  kadar 178 binden fazla  Kovid-19 testi yapıldı.
 
Ülkede vaka sayısın son 24 saatte 575 artarak 31 bin 323'e çıktı.
 
Son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 709  oldu. İyileşen hasta sayısı da 12 bin 795'e ulaştı.
 
Lagos 12 bin 51, başkent Abuja 2 bin 433, Oyo 1689, Edo 1593, Delta  1348 ve Rivers 1343 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.
 
Bu arada, Nijerya'da Kovid-19 vakaları artmasına rağmen 7 eyalette iç  uçuşlar başlatıldı.
 
Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 563 bini aştı, 12 bin 813  kişi hayatını kaybetti.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 250 bini geçerken, bu ülkeyi  80 bin 235 vakayla Mısır, 31 bin 323 vakayla Nijerya izledi.
 
Salgının başından bu yana Güney Afrika ülkesi Lesotho'da ilk kez ölüm  vakası yaşanırken Seyşeller, Eritre, Uganda ve Namibya'da şu ana kadar ölüm rapor  edilmedi.
 

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Nijerya corona virüs
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