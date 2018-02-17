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Nijerya'da intihar saldırısı: 21 ölü, 22 yaralı

17 Şubat 2018 Cumartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 17:14

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde gerçekleşen intihar saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti.


Polis yetkilisi Damian Chukwu, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Sabon  Gari kentindeki pazar yerinde 3 intihar saldırganının üzerlerindeki bombaları  patlatması sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını  belirtti.
 
Chukwu, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını  kaydetti.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Chukwu, olaydan Nijerya'nın  kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram'ı sorumlu tuttu.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko  Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve  çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Nijerya intihar saldırısı 21 ölü 22 yaralı
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