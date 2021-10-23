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Nijerya'da hapishanden 575 mahkum firar etti

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 20:59 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 21:01

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Oyo eyaletinde, hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 575 mahkumun firar ettiği bildirildi.


Nijerya Cezaevi Dairesi Oyo Eyaleti Sözcüsü Olanrewaju Anjorin, basına  yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece  Oyo'daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 837 mahkumun  firar ettiğini belirtti.
 
Saldırının ardından 262 mahkumun yakalandığını aktaran Anjorin, halen  575 mahkumun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma  başlatıldığını kaydetti.
 
Anjorin saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.
 
Nijerya'nın Kogi eyaletinde 13 Eylül'de silahlı kişilerin bir  hapishaneye düzenlediği saldırıda 240 mahkum firar etmişti.

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Batı Afrika Nijerya Oyo
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