Nijerya'da Boko Haram üyeleri teslim oldu!

Nijerya'nın kuzeydoğusunda askeri birlikler tarafından yapılan operasyonlarda, Boko Haram üyesi binden fazla teröristin teslim olduğu duyuruldu.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Onyme Nwachukwu, Çad Gölü ve Monguno bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram üyesinin teslim olduğunu bildirdi.

Teröristlerden 250'si Çad Gölü bölgesinde, diğerleri de Monguno bölgesinde teslim oldu.

Albay Nwachukwu, operasyon yapılan bölgede yaşayan Nijeryalılara da seslenerek, Boko Haram üyelerinin, operasyonlar sonrası silahlarını bırakarak halkın içine sızmaya çalıştıkları, bunlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.