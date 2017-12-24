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Nijerya'da benzin krizi büyüyor

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 21:23

Nijerya'da yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine yüzde 200 zam yapıldı.


AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ülkede birçok benzin istasyonu  kapanırken araçlar benzin alabilmek için açık benzinliklerin önünde uzun  kuyruklar oluşturdu.
 
Ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldığı ülkede halk, Noel tatili  olmasına rağmen evlerinden çıkamıyor.
 
Nijerya Devlet Başkanı  Muhammadu Buhari, krizin gelecek  günlerde  kötüleşebileceğine işaret ederek sakin ve temkinli olma çağrısında bulundu.
 
Nijerya Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun yakından  takip edildiği ve kısa zamanda çözüm bulunacağı kaydedildi.

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