Nijerya'da benzin krizi büyüyor

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ülkede birçok benzin istasyonu kapanırken araçlar benzin alabilmek için açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldığı ülkede halk, Noel tatili olmasına rağmen evlerinden çıkamıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, krizin gelecek günlerde kötüleşebileceğine işaret ederek sakin ve temkinli olma çağrısında bulundu.

Nijerya Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği ve kısa zamanda çözüm bulunacağı kaydedildi.