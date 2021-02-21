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Nijerya’da askeri uçak düştü!

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 17:08 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 17:36

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da, askerleri taşıyan uçak düştü, 6 asker hayatını kaybetti.


Başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe  Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, havalimanı yakınlarında henüz bilinmeyen bir  sebeple düştü.
 
Kazada uçağın içinde bulunan 6 asker yaşamını yitirdi.
 
Olay bölgesinde sevk edilen itfaiye ekipleri, kaza nedeniyle çıkan  yangını söndürmeye çalışıyor.
 
Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, "Askeri uçak King Air, Abuja pistimizin hemen önünde düştü. Ölümcül  gibi görünüyor. Hepimiz sakin kalmalıyız ve ordunun soruşturmasının sonucunu  beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 

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Nijerya Nnamdi Azikiwe uçak kaza
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