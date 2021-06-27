27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nijer'le karşılıklı vize zorunluluğu kaldırıldı!

27 Haziran 2021 Pazar - 17:11 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 17:11

Türkiye'nin Nijer'le diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin kaldırılmasına ilişkin imzaladığı anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye'nin Nijer'le diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma imzaladı. Karar önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Ankara'da 15 Ağustos 2019'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması' hakkında karara göre, taraf bir ülkenin bu pasaportlara sahip vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, transit geçmek, çıkmak ve herhangi bir 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

 

ETİKETLER

Nijer vize Nijer vizesi Nijer vize zorunluluğu kaldırıldı mı Nijer Cumhuriyeti Pasaport
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.