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Nijer'de terör saldırısında 69 kişi öldü

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 0:06 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 0:06

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi.


Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2  Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı  terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söyledi.
 
Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye  başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
 
Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret  esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan  milislerin de olduğu öğrenildi.
 
Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı belirtildi.
 
Tillaberi, bir süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına maruz  kalıyor.
 
7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi
 
Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı  terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.
 
Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri  operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü  zayıflatamıyor.
 
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları  nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu  ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali  ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını  yitirdiğini duyurmuştu.
 

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Nijer Mali terör saldırısı
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