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Nijer Başbakanı Rafini Türkiye'ye geliyor

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 15:00 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 15:21

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.


Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Nijer Başbakanı Rafini, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
 
Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti  gerçekleştirecek Rafini, yarın Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya  gelecek. İki Başbakanın baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası  görüşmeler yapılacak.
 
İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel  ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş  alışverişinde bulunulacak.

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