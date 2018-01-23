Nijer Başbakanı Rafini Türkiye'ye geliyor

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nijer Başbakanı Rafini, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirecek Rafini, yarın Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. İki Başbakanın baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak.
İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.