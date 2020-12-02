Nihat Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Koronavirüse yakalan Özdemir’in sağlık durumu…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in koronavirüs testi pozitif çıktı. TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz." İfadelerine yer verildi.

Nihat Özdemir 5 Nisan 1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olan Özdemir, evli, 2 çocuk babasıdır.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

Serveti

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.