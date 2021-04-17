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Nihat Hatipoğlu şaştı kaldı! 'Astral seyahat' sorusu gündem oldu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleşen sahur ve iftar programları, izleyicilerin zoom üzerinden yönelttiği ilginç sorularla dikkat çekiyor.

Nihat Hatipoğlu şaştı kaldı! 'Astral seyahat' sorusu gündem oldu Atv ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programının 16 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümünde, ünlü ilâhiyatçıya yöneltilen soru gündem oldu.
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