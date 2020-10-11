Gazetevatan.com » Gündem » Nihat Hatipoğlu o süreci anlattı! 'Ölmemi arzu edenlere bile...'
Nihat Hatipoğlu o süreci anlattı! 'Ölmemi arzu edenlere bile...'
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı. Katıldığı televizyon programında bir soruya yanıt veren Hatipoğlu, 'Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm' yanıtını verdi.
Prof. Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm.