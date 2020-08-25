Nihat Hatipoğlu hasta mı, ne oldu? Korona iddiaları doğru mu? Nihat Hatipoğlu’nun hastalığı ne?

Türkiye’nin önemli ilahiyatçılarından biri olan Nihat Hatipoğlu’nun ciğerlerinde bir rahatsızlık tespit edildiği haberlerinin ardından, Nihat Hatipoğlu’nun koronaya yakalandığı iddia edildi. Vatandaşlar Nihat Hatipoğlu hasta mı? sorularına yanıt aramaya başladı. ‘Nihat Hatipoğlu’ etiketi ile sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapılırken Hatipoğlu için destek ve geçmiş olsun mesajları da paylaştı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan iddialar ardından Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, Nihat Hatipoğlu’na ne oldu? Nihat Hatipoğlu hastalığı hakkında açıklama yaptı.

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi. Nihat Hatipoğlu’nun hasta olduğu resmi Facebook hesabından paylaşılınca sosyal medya da koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Korona virüs iddialarının ardından Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

NİHAT HATİPOĞLU HASTALIĞI NE, CORONA MI OLDU?

Nihat Hatipoğlu'nun asistanı hocanın corona virüs olmadığı, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.2011 yılından itibaren atv de başlayan programları ile Halen atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programları inşallah devam edecektir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.