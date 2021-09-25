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Nihan Akın ve Enis Tunay ilk kez el ele görüntülendi! 'Yakalandım'
Şarkıcı Nihan Akın, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Enis Tunay ile ilk kez önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, "İstanbul'a döndüğüm ilk gün size yakalandım" dedi.
Nihan Akın, sevgilisi Enis Tunay ile ilk kez önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. El ele sevgilisiyle objektiflere takılan şarkıcı, şaşkınlığını gizleyemedi.