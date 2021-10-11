11 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 1.51 EURO 10,3890 0.06
USD 8,9670 -0.01 ALTIN 506,440 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nihal Yalçın'a bir destek de 14 yaş küçük sevgilisinden geldi!

11 Ekim 2021 Pazartesi - 16:44 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 16:44

Tamer Karadağlı ile yaşadığı olayla gündemden düşmeyen Nihal Yalçın'a bir destek de kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den geldi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.
 
Nihal Yalçın’a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi.
 
 
Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı.
 

ETİKETLER

nihal yalçın berker güven tamer karadağlı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.