Nihal Yalçın'a bir destek de 14 yaş küçük sevgilisinden geldi!

Nihal Yalçın’a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi.

Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı.