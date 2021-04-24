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Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy'un vefatı sonrası ilk kez konuştu!
Nihal Candan, eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla hafızalarda yer edinen 25 yaşındaki genç kadın “Sayenizde haberdar” oldum dedi.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen, sonrasında ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nihal Candan’ın eski sevgilisi Hakan Boy hayatını kaybetti.