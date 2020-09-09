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Nihal Candan'dan itiraf: Eşiyle tanıştım!
Beyaz TV ekranlarına gelen ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk olan Nihal Candan, ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralanmıştı. Nihal Candan; 'yasak ilişki', 'yuva yıkan kadın' ve 'intihar' iddialarını reddederek, sevgilisinin eşiyle görüştüğünü açıkladı.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralanmıştı. Nihal Candan; 'yasak ilişki', 'yuva yıkan kadın' ve 'intihar' iddialarını reddederek, sevgilisinin eşiyle görüştüğünü açıkladı.