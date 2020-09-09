Nihal Candan'dan itiraf: Eşiyle tanıştım!

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralanmıştı. Nihal Candan; 'yasak ilişki', 'yuva yıkan kadın' ve 'intihar' iddialarını reddederek, sevgilisinin eşiyle görüştüğünü açıkladı.