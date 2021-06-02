Niğde'de heyecanlandıran keşif! Herkes gidemiyor, 1,5 saat sürüyor

Kültür ve Turizm İl Müdürü Alper Göncü, ilçeye bağlı Maden ve Alihoca köyleri arasındaki Bolkar Dağları'nda yer alan, 2 bin 800 yıllık maden yazıtında incelemelerde bulundu. Yazıttaki aşınmaları ve silinmeleri yerinde inceleyen Göncü, o döneme ait ilk maden ruhsatı kabul edildiğini söyledi. Yazıtın koruma altına alınması için çalışmalara başlandığını belirten Göncü, bölgenin tel örgü ile çevrileceğini, yağmur ve kardan etkilenmemesi için de sundurma yapılacağını anlattı. Göncü, "Buraya çıkışımız 1,5 saatlik tırmanışla mümkün oldu. Dik rotadan çıktık. Grubumuzdaki hemen hemen bütün arkadaşların dağcılık tecrübesi olduğu için kolaylıkla çıktılar. Bu yazıtın tarihçesi var. M.Ö. 800 yıllarına dayanmakta. Bu yazıt Tabal Krallığı döneminde yazılmış maden yazıtı. Fırtına tanrısı 'Tarhunza' adına yazılıyor. Yazının en sonunda ise bu yazıyı kaldırana ve hasar verene lanet okunuyor. Doğal aşınmalardan, yağan kardan ve yağmurdan aşınmalar meydana gelmiş. Ayrıca insanoğlu eliyle de çizikler ve delikler var" dedi.

SUNDURMA YAPILACAK

Maden yazıtının replikasının 1,5 yıl önce yapıldığını anımsatan İl Müdürü Göncü, "Bire bir ölçülerde harfler kopya edilerek üzerine işlendi. Tabi ki biz bu yazıtı buradan sökemeyiz çünkü bu yazıt hem çok yüksekte hem de çok değerli anıtsal nitelikte. Bu yüzden buraya sundurma yapılması gerekiyor. Bu geçmiş yıllarda da gündeme gelmiş ama yolunun çetinliğinden dolayı herkesin de gidemediği yer olduğu için bu çalışma hayata geçmemiş. En azından buraya sundurma yapılarak buranın koruma altına alınmasını biz başlattık. Umarım ileriki günlerde bu yazıyı kardan, yağmurdan ve oluşacak diğer etkenlerden korumuş oluruz. Bir de bu alanın etrafını çitle çevirmeyi de düşündük. Herkes yaklaşmasın, yaklaştığı zaman istenmeyen bir şekilde bu alana hasar veriyorlar" diye konuştu.