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Niğde'de feci kaza! Arabada bulunan 3 kişi öldü
Niğde'de feci kaza! Arabada bulunan 3 kişi öldü
AA
| 28 Ocak 2021 Perşembe - 11:45
| Son Güncelleme : 28 01 2021 - 11:45
Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
SONRA OKU
Niğde'de feci kaza... Mustafa Aygün idaresindeki
otomobil
, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda inşaatı devam eden köprünün duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Aykut Akcan ve Hakan Türker hayatını kaybetti.
Cenazeler,
Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi
Eğitim
ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ETİKETLER
Niğde
köprü
kaza
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