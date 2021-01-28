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Niğde'de feci kaza! Arabada bulunan 3 kişi öldü

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 11:45 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 11:45

Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.


Niğde'de feci kaza... Mustafa Aygün idaresindeki otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda inşaatı devam eden köprünün duvarına çarptı.
 
Kazada sürücü ile araçta bulunan Aykut Akcan ve Hakan Türker hayatını kaybetti.
 
Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
 
 

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Niğde köprü kaza
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