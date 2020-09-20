Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
NİĞDE VALİSİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesi merkezli 5.1'lik deprem sonrasında kriz merkezinin toplandığını belirterek, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden her hangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Arkadaşlarımız irtibat halinde, Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ekiplerimiz, kaymakamlarımızla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar bir şey intikal etmedi. Bor merkezli bir deprem oldu. Araştırmalarımız sürüyor olumsuz bir durum söz konusu değil. Olay yeni olduğu için kriz merkezini topladık, gerekli haberleşmeleri yapıyoruz. Çok yeni olduğu için net bir şey söylemek doğru değil" diye konuştu.
AFAD: OLUMSUZLUK YOK
AFAD Başkanlık Twitter'dan, "Geçmiş olsun Niğde. Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki "deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bu Fay Şereflikoçhisar'dan Bor'a kadar uzanan Tuzgölü Fayının en güney ucunda. Bu zonun aktifliği konusunda hayli tartışıma vardı. Kandilli bu depremi M5.4 olarak verdi. Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir.